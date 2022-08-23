高中以下學校8月底開學，教育部公布防疫新制也將在9月12日上路，桃園市教育產業工會理事長熊書顯認為，校園防疫最重要的是學生施打疫苗與否，如今學生疫苗涵蓋率提高，認同防疫措施可逐步放寬；桃園市高中小學家長會長協會也認同在防疫與學生權益間應取得平衡。。

熊書顯表示，校園端的老師們認同校園防疫措施可逐步放寬，因為現況下包含國小學童都有施打疫苗，之前在疫情嚴峻期間停課制度較混亂，尤其在線上教學期間學生學習成效不佳，在疫情趨緩回到學校後，甚至發現有學生長達1個月的功課都沒做，學業完全落後，等同線上教學變成空白。

桃園市高中小學家長會長協會理事長李科都則認為，雖然教育部有公布開學後防疫新制，但桃園市各級學校是否能辦大型活動，或舉辦活動該如何做分流都不清楚，而市府有增加校園的快篩配置，但此作法只是提升抓出黑數的機會，並非真正降低校園的確診機率。他提到，認同學生應該回歸校園上課，但現在高中、國中生都已施打3劑疫苗，而國小學童只施打2劑，校園防疫終究很難做到面面俱到，希望中央流行疫情指揮中心能視狀況，讓國小生盡速施打第3劑疫苗。

桃園市長鄭文燦23日參加111學年度第1學期校長會議時也提到，今年市府給學校的防疫物資是六都最充沛的，不管是試劑或其他防疫物資，在開學前要做防疫消毒與開學物資整備以及防疫規範宣導，今年防疫措施會因應omicron、BA.5疫情做一些務實可行的規範，教育部已經陸續發布，會請各級學校務必配合。