台灣大基金會今（23）日在澎湖隘門國小舉行舉辦「Coding Fun偏鄉玩程式」暑期夏令營成果發表會，從2017年開始，每年「Coding Fun」營隊結束後，台灣大基金會持續進行「一年師培計畫」，提供每所學校10萬元經費，支持學校老師參加科教培育計畫，讓老師具備自主開課能力，指導更多在地學生。

2017年起到2022年台灣大基金會投入的資源已培育26位老師自主開課，截至2021年已開設356堂課、受惠學生6,550人次，擴大在偏鄉播下程式教育的種子，為下一代從小建立科技素養，培養新生代的科技人才。

今年營隊包含贊助雲科大資工系舉辦的雲林義賢國小場次，以及三場基金會自辦的宜蘭南澳國小、南投德興國小、澎湖隘門國小場次，一共94位學生參與，70位志工帶領偏鄉學童從遊戲營隊中學習寫程式，培育程式邏輯思考能力。

經過三天的努力，小朋友協力設計出一輛輛外型特殊的自走車，挑戰誰的自走車能最快走出迷宮。比賽過程中車子時而碰壁、時而快速過關，加油、歡笑聲此起彼落，也讓小朋友獲得最具科技感的學習體驗。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，「Coding Fun偏鄉玩程式」計畫透過兩階段模式，讓程式教育在偏鄉紮根，除了舉辦暑期營隊啟發偏鄉學生程式邏輯概念，後續再加上1年在地師資培育計畫，讓老師為在地學生提供程式教育，持續擴大影響力。去年受疫情影響，營隊活動被迫停辦，今年再次恢復實體活動，並且首度前進離島，志工在工作之餘手把手帶領偏鄉孩子們走進程式的世界，期盼孩子們能從活動中找到成就感，開啟未來更多發展的機會。

本次活動還邀請了台灣大哥大資訊長蔡祈岩擔任神秘大來賓，蔡祈岩資訊長除了帶領公司的「攻城精英」全力支持活動，更親自到澎湖隘門國小參與活動，下場與學童進行自走車PK賽。

蔡祈岩特別向所有學員分享自己的成長經驗，他在小學五年級參加了「電腦程式設計」的聯課活動後，程式設計的種子就在心裡萌芽，國中、高中他都繼續把寫程式、玩電腦當作一項重要的課外活動，一路就讀到交大資工系，還做出了風靡亞洲的暢銷遊戲「決戰俄羅斯」，同時拿到全國大專杯程式設計競賽第一名。

蔡祈岩表示，40年前國小老師的一個嘗試，讓資訊的種子在他身上長成大樹，並開啟充滿熱情的職業生涯，因此，他非常支持『Coding Fun偏鄉玩程式』，特別是台灣大的IT團隊有許多同仁主動報名擔任志工，讓他非常感動，希望在小朋友心中播下的程式設計種子，能夠在不久後成長茁壯，讓更多孩子找到自己的熱情，替台灣增添更多優秀的『攻城精英』。

台灣大基金會「Coding Fun偏鄉玩程式」計畫從2017年至今，舉辦20場實體營隊及6場線上程式課程，共有716位學生參加，並投入396位志工，透過課程教導學童設計自走車、迷宮、寫程式，並協助學童反覆測試最佳的移動參數程式設定，從中啟發學童對於數位科技的興趣。

除了實體課程，台灣大也與中華民國愛自造者學習協會合作開發「PAIA機器學習線上平台」，提供線上學習課程，透過自走車、3D賽車等多款遊戲，將機器學習、人工智慧的應用概念融入其中，平衡偏鄉教育資源不足與數位落差的問題。PAIA平台自2020年3月上線，截至目前共8,122人次於官網註冊或下載離線版，AI遊戲共執行69,764次。