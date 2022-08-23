友通資訊（2397）宣布推出伺服器級ATX主機板ICX610-C621A，具備推動高端檢測設備的整合能力及縮短機器學習的曲線。高階的檢測設備像是AOI、CT、MRI等。除了對於精準度的要求逐年增加外，同時也期望能整合更多功能。

ICX610-C621A專為Intel Ice Lake平台打量身打造，搭載第3代 Intel Xeon可擴充處理器的伺服器級ICX610-C621A主機板，能滿足多台終端設備的資料處理需求。具備強大、迅速的AI運算及圖形分析能力，不但能大幅提高檢測精確度，也能有效整合、精簡產線上瑕疵檢測、視覺分析、手臂控制等設備，使單台電腦即能達到以往需兩台電腦才能達到的成效；醫療應用上，更能加速MRI、CT等高精密應用的AI深度學習，甚至為3D手術訓練賦能，邁向成熟的智慧手術技術。

ICX610-C621A主機板的第3代Intel Xeon可擴充處理器，擁有可以支援高達205W的超高運算效能，搭配Intel Speed Select Technology（Intel SST）有效分配CPU的運算資源，使平均效能相較於前一代提升了1.46倍。在資料讀寫方面，更是支援高達512 GB 3200 MHZ的ECC RDIMM，加速高階檢測設備的數據判讀能力，有效提升檢測效率。

而在AI演算能力的表現上，有了Deep Learning Boost（DL Boost）和向量神經網路指令集（VNNI）的加速、產線、醫療端檢測設備的推斷相較於前一代更提升了1.56倍，獲得更精確、更值得信賴的自動檢測結果。透過升級的10Gbps超高速網路，迅速傳輸高解析度的龐大影像，加速機器間（M2M）的溝通與協作。 除此之外，在大量設備的維運上，ICX610-C621A更支援智慧型平台管理介面（IPMI），頻外遠端管理設備，方便使用者遠端監視、控制和自動回報邊緣設備的電源容量、溫度、風扇速度等運作狀態，更能遠端一鍵安裝BIOS、更新韌體，大幅減少維修人員前往現場處理的時間及待機成本，協助設備商及使用者進一步實現工業4.0 的真正工業自動化。