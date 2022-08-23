台美央行仍將持續升息，對銀行將是利多。中信金控財務長邱雅玲23日在法說會上表示，中信銀估計今年全年美國聯準會應會升息13碼（1碼等於0.25百分點），台灣央行全年則是升息2.5碼，反應到中信銀的淨利息收益上，全年將增加50億元，對獲利貢獻不少。

另外，邱雅玲亦表示，海外據點上半年對中信銀獲利貢獻達33％，即中信銀獲利有1/3來自海外，其中不含台灣的大中華市場貢獻15％，東南亞則貢獻8％、北美市場為6％、日本則是4％，未來中信銀最看好且會是發展重點的二大市場，一是大陸，二是東南亞。

看好東南亞主要有二大原因，一是今年是全球少數經濟成長率會比去年高者，二是大陸進行疫情清零封控政策，會有轉單到東南亞的效益，加上中信銀取得泰國LH的控制權，已開始全面對接，今年上半年放款成長15％以上，高於泰國銀行平均放款成長6％，個人放款更成長37％，因此看好泰國市場發展。

至於大陸部分，雖有疫情封控、濫尾樓、河南鄉鎮銀行拿不到錢及限電等問題，但7月中國中央政治局開會，確定經濟力爭實現最好的結果，中國內部會有財政或貨幣政策來彌補社會需求不足，已看到調降政策利率，如貸款市場報價利率、中期借貸利率等，以刺激民間投資及消費，未來也會有地方政府專項貸款等，「 中國經濟應會開始回轉」，因此大陸也將是中信金未來海外布局重點。