雪霸國家公園管理已成功復育櫻花鉤吻鮭達12，000尾。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

有關綠色和平發表「櫻花鉤吻鮭從其棲地或是食物鏈累積攝入微塑膠的風險都大大提升」一節，雪霸國家公園管理23日下午回應，雪管處自2006開始，將櫻花鉤吻鮭向上游放流，也是為了避開污染源及分散風險，依目前各上游段的復育狀況，應尚能因應此環境問題。

雪管處指出，有關綠色和平發表「難逃塑命：臺灣保育類野生動物及棲地微塑膠污染調查」報告中，有段推論「櫻花鉤吻鮭從其棲地或是食物鏈累積攝入微塑膠的風險都大大提升。」一節，事涉雪管處管轄國家公園現況，因此，雪管處特別在23日下午回應說明。

雪管處表示，台灣櫻花鉤吻鮭棲地環境在梨山開發後，就受到各種污染、農藥肥料等危害，族群數量一度降至253尾，至雪管處成立後接手辦理鮭魚的復育工作28年，鮭魚數量增至12000多尾，並在大甲溪上游之9條溪流生存及繁衍。

雪管處解釋，由於大梨山地區的農藥、垃圾、污水等污染問題存在已久，故雪霸處自2006年開始，將國寶魚向歷史溪流的上游放流，也是為了避開汙染源及分散風險，依目前各上游段的復育狀況，應尚能因應此環境問題。

雪管處說明，雪管處成立後進行的鮭魚復育工作，包含棲地改善、人工繁殖及完全養殖，並且對於其棲地做重要因子如水質、水棲昆蟲、河道物理棲地、鮭魚族群等長期監測，資料累積近20年，應是台灣溪流研究最詳細完整地區。由於塑膠微粒研究近期受全球重視，是否列入國寶魚棲地長期監測，雪管處將與相關專家學者研商。

雪管處指出，有關塑膠微粒研究提醒環境保育各機關危機的存在，各機關就其權責分工進行防治，從源頭管制、廢棄物管理、陳年垃圾處理及超限利用改善等，皆可重新檢視。

雪管處強調，為保護櫻花鉤吻鮭的棲息環境，2011年4月開始，武陵地區的所有溪流已公告禁止進入，人為遊憩影響降至最低。另園區賣店無使用一次性餐具，降低使用塑膠用品。雪管處也呼籲拜訪國家公園的遊客，能儘量減少使用塑膠產品，以保留美好環境給下一代