東明-KY(5538)第二季每股盈餘2.19元，衝上歷史次高，僅次於去年第三季；上半年每股盈餘升至3.66元，更飆上歷史同期新高紀錄。鎳價回穩、接單可齊下，營運不看淡，激勵股價，周二東明-KY早盤直衝47.2元，踏上一個半月高價，距離漲停價47.3元僅一步之遙，盤中漲幅收斂，季線得而復失，但仍以4.42%漲幅作收，報44.9元，相較大盤頹勢，表現亮眼。

東明-KY第二季營收40.25億元，季增6.7%、年增24.3%，毛利率18.9%，季增3.5個百分點、年減0.6個百分點，營益率14.1%，季增3.7個百分點、年增0.2個百分點。稅後淨利4.42億元，季增49.8%、年增54.6%，每股盈餘2.19元，衝上歷史次高，僅次於去年第三季。

東明-KY上半年營業收入77.99億元，年增36.73%，營業毛利13.40億元，年增21.46%，營業利益9.61億元，年增28.73%，稅前淨利9.22億元，年增50.38%，本期淨利7.40億元，年增51.13%，歸屬於母公司業主淨利7.37億元，年增51.11%，基本每股盈餘3.66元，相較於去年同期的2.9元成長，飆上歷史同期新高。

東明-KY 7月營收12.47億元，年增7.18%、月減7.33%；前7月營收90.44億元，年增31.85%。

大陸基建推動力道目前逐步回升，對於基礎建設的趨勢不變，東明除既有年產13.6萬噸的產能之外，看好需求著力擴產，浙江新廠擴產計畫，預計在今年第四季投產，主要生產小螺絲與螺帽，新廠首年即可望貢獻約3.5萬噸螺帽、1萬噸小螺絲產能，未來3至5年約有望增加至每年10萬噸水準。

鎳價回穩，法人預估，需求帶動下，接單不遜色，下半年營運不看淡。