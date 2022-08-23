17歲少年阿達（化名）被詐團吸收擔任車手，成功騙取70歲龔姓老嫗140萬元，警方事後將人逮捕，老婦人隨即向法院提告，認為兒子犯罪，母親應負連帶賠償責任，但母親卻以老嫗被騙前沒有適時查證、顯有疏失，拒絕賠錢，法官審酌後判決母親須賠137萬元，可上訴。

判決指出，詐騙集團鎖定龔姓婦人，透過電話偽稱她的兒子擔任他人保證人，需負償債責任，現遭人拘禁、毆打，要求拿錢贖人；婦人情急之下，先提領120萬元，同一天下午又將接續領出的現金20萬元，全數交給前來取款的阿達。事後知道受騙上當，才報警逮人。

龔婦不滿辛苦存下的老本一夕被騙光，氣得提告阿達母親，強調他犯案時僅17歲，作為少年的法定代理人，平常疏於教導孩子正確金錢觀念，導致他參與詐騙集團擔任車手，應負連帶賠償責任。

不過阿達母親卻反駁說，婦人已經70歲，社會歷練多，接獲詐騙電話時，並未事先向兒子查證，或撥打反詐騙電話165專線加以確認，有明顯疏失；況且政府多年來已大肆宣導，民眾應小心來路不明電話切勿遭詐騙，可認對此應有相當認識。

而且整個受騙過程，是所謂擄人勒贖方式的詐騙話術，此種犯罪手法明顯與現今台灣社會治安現象不符，只要稍有警覺之人皆能察覺有異，遑論處於資訊科技發達的現代，幾乎人人持有智慧型手機，隨時可對外聯絡及有相當多管道求證真偽，因此認為婦人應負主要過失責任。

對此屏東地院法官認為，詐騙集團成員是利用母親擔憂兒子人身安全的人性弱點，詐財得逞，並非婦人因貪念或有何其他不良動機而受騙；加上她未舉證監督阿達並未疏懈，而仍不免發生損害等免責事項。因此扣除先前已賠償的3萬元，阿達母親仍須付137萬元。