台南殺警案震驚社會，無黨籍基隆市長參選人黃希賢感嘆，我國最高法院去年判死刑定讞與執行死刑案件數，首度創下「雙掛零」紀錄，至今有38名死刑犯未伏法，其中3名是殺警死刑犯，死刑宛如已廢除，受害者人權也形同遭廢。

黃希賢痛批，3名殺警死刑犯中，有1名已達70歲，成「最高齡死刑犯」，蔡政府為守護加害人不遺餘力，對受害者家屬權益保障如同廢除，連酒駕都能論及是否提高至死刑，但對殺警、弒親、縱火的犯人，卻如此寬容，甚或用納稅人的錢來養，這不是追求民主自由，而是荒腔無道。

黃希賢指出，根據報導，最高法院近1年撤銷6件死刑案，這6人犯行包括弒親、縱火燒死多人、虐殺，均被判死2至5次，但幾乎全被發回更審或改無期徒刑，而歷來民調都顯示，台灣人逾8成都反對廢除死刑。

黃希賢表示，面對此情此景，蔡政府卻一意孤行偏向「零死刑」，只想到保護剝奪他人性命的加害者人權，罔顧受害者家屬權益，還要每天花費全民的納稅錢供給這些嫌犯吃住，實在天理難容。

黃希賢說，若政府仍堅持往廢死靠攏，是否更該考慮引進新加坡「鞭刑」，針對重大案件嫌犯、酒駕致死犯施行，以達強而有力的嚇阻效果，否則殺人若都不用償命或付出重大代價，那法律的制定意義何在？法律是用來規範及制裁，不是「參考」。