民進黨桃園市長選情，攸關桃園市長鄭文燦的下一步；亞太和平研究基金會董事長，也是前桃園縣長許信良今表示，鄭文燦最大貢獻是，執政不分藍綠，執政者要刻意不分藍綠，擺平敵對不容易，目前台灣縣市首長只有鄭文燦很認真且很刻意這麼做，若鄭文燦成為總統候選人時喊出「讓桃園模式成為台灣模式」，是很好口號，台灣需要這麼做，執政者要把化解內部敵對，當作重要政治工作。

許信良今與媒體茶敘時指出，藍綠對抗若變成敵國，不是互相制衡的政黨，那就是台灣最大危機，例如有深藍群眾會寧願共產黨執政也不願意民進黨執政，桃園過去就是藍大於綠，就像雙北，因為鄭文燦執政八年，最大貢獻是鄭文燦執政桃園不把藍營當敵人、還當朋友，民進黨要繼續執政，藍綠是兩個敵國，必須解決。

他說， 鄭文燦是唯一刻意解決這一點。執政不分藍綠，不能把對方當敵人，還要刻意化解，不只是地方，執政者要把化解內部敵對、當作重要政治工作。

他說，民主化開始就是打倒國民黨，但是藍綠態度確實有不同價值存在，民主國家基本價值，再不喜歡都要容忍，任何想法都有存在權利，必須要化解敵對，或許沒有改變認同。

他表示，藍綠都承認台灣是一個國家，敵對要化解，中央要做很多努力，鄭文燦在國民黨議長競選連任時，都去站台，中央也應該要這樣做。

他表示，他一直支持蔡總統，就是因為蔡英文不是典型民進黨，當時不只是阿扁，就算民進黨其他人選總統都不會連任，若不是蔡英文，民進黨就不會有第二次執政機會，因為蔡英文沒有傳統敵視藍軍，例如，蔡英文重視軍方，重視藍軍基本力量。

他說，若蔡英文不是第一任做年金改革，早就躺著可以連任，就是因為年金改革得罪藍軍。