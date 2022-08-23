河床劇團由現代劇場跨界VR360的首部作品「遺留」，入圍威尼斯影展「沉浸式內容單元」，9月1日將作世界首映；導演郭文泰希望「遺留」能創造讓觀眾逃離現實的時刻。

河床劇團發布新聞稿表示，「遺留」是河床劇團將其著名的沉浸式劇場「開房間計劃」轉化為虛擬實境的第一部作品。導演郭文泰表示，希望透過「遺留」，創造足以讓觀眾逃離現實邏輯與負荷的時刻，「當他們回返現實時，能夠以一個新穎、深刻的方式重新看待他們的生活」。

河床劇團2011年推出沉浸式劇場「開房間計劃」，每場只為1名觀眾演出，打破觀眾與表演者間的界限，首演後震動劇場界。河床劇團表示，觀演關係是河床劇團「開房間計劃」創作核心，這種只為「你」而演的沉浸式劇場作品，與VR沉浸式體驗十分相近，於是有了VR作品的創作。

「遺留」由2名表演者游育歆、黃致愷領銜主演，結合了VR獨特的鏡頭語言與「開房間」的親密特質，讓觀眾能在影像中感受到演員的凝視，訴說流動於夢境與現實、恐懼與慾望邊界的冥想。

導演鴻鴻看過之後表示，這部作品呈現了河床劇團最迷人的特色：親密、迷幻、遮掩的傷痛、壓抑的欲望，以及詭異的幽默感；但透過VR媒介，更為逼近，像是無路可逃的夢境，「結尾時更提出扮演與真實的辯證，為劇場/影像/現實搭起巧妙的橋梁」。

「遺留」2022年4月底完成，就獲得威尼斯影展競賽入圍肯定，河床劇團表示，這是「開房間」VR三部曲的第一部，目前河床劇團正馬不停蹄地製作第二部VR「彩虹彼端」。

「遺留」將在9月1日到10日在威尼斯影展舉行世界首映。（編輯：陳仁華）1110823