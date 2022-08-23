外媒報導，推特高層已經向員工表示他們的獎金可能只剩下年初所預期的一半，在懸而未決的收購案帶來的不確定性，以及在經濟惡化的情況下，獎金可能腰斬的警告成為該公司不得不勒緊腰帶的最新跡象。

這個消息已經獲得推特證實。推特表示，基於財務方面的績效，公司的獎金池（bonus pool）目前水位只達到先前設定之目標的50%。

推特表示，自1月批准這個獎金計畫以來，公司的業務面臨許多重大挑戰，包括經濟放緩的衝擊，以及全球首富、特斯拉執行長馬斯克在收購案的出爾反爾。

在馬斯克以推特未老實交代假帳號數量為由要求取消交易後，推特已經一狀告上法院，要求馬斯克履行以440億美元進行收購的協議。推特指控由於近來股市走跌，這些只不過是馬斯克買了後悔的藉口。

法院已排定於10月進行為期5天的審理。

由於廣告商擔心經濟衰退而削減行銷預算，推特和其他社群媒體一樣，也面臨廣告業務放緩的難題。推特上個月公布第二季營收年減1%，為11.8億美元。