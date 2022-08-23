頂呱呱與mini matters聯名，讓招牌點心成了服飾圖樣。（頂呱呱提供）

強強聯手是品牌吸客慣用手法，就有連鎖咖啡店、速食店跳脫框架，以跨界賣潮T抓住大家目光。業者透過攜手潮牌讓消費者耳目一新，同時宣揚產品拓寬知名度，預期帶來1成以上新客。

FLASH COFFEE 23日歡慶一歲，觀察8成客人喜愛中淺焙清爽花果香咖啡豆，宣布全門市升級咖啡豆生豆級別，並與潮牌Ageless Galaxy聯名推質感長短袖T恤、單品，展示街頭風格並邀請網紅示範穿搭，即起於古亭門市開放預購，9月正式上市。對於品牌一周年，未來有何展店規劃？業者透露目前6國家已有250家門市，近期也正積極尋找合適位址拓展新門店。

頂呱呱也走俏皮路線與mini matters聯名推明星T恤，招牌地瓜薯條和呱呱包成了設計圖樣，由100％純棉的親膚T布料製成，採男女皆可穿的中性寬鬆版型打造，玩味細節讓人會心一笑；另有外帶紙袋造型小包，配置可調節長度的背帶，各種小物輕鬆放入，即起至mini matters官網下訂滿1500元即享免運。