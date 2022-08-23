東港大鵬灣國際休閒特區重啟後，人潮逐漸回溫，鵬管處為延續熱度與強化地方觀光，攜手10業者推出集章換禮物活動，集滿10個紀念章還可以抽五星住宿券。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣國際休閒特區重啟後，人潮逐漸回溫，鵬管處為延續熱度與強化地方觀光，攜手10業者推出集章換禮物活動，集滿10個紀念章還可以抽五星住宿券。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣繼國際休閒特區重啟、業者進駐後，人潮逐漸回溫，在屏東夏日狂歡祭的加持下，短短22天破百萬人次入園，鵬管處為延續熱度與強化地方觀光，攜手10業者推出集章換禮物活動，集滿10個紀念章還可以抽五星住宿券。

鵬管處指出，國際休閒特區重啟後有3家業者進駐，加上周遭原有業者，大鵬灣整體有帆船基地、大鵬灣戲湖咖啡、仁鵬遊湖、鵬福觀光遊艇、丹堤咖啡大鵬灣店、青洲灣豐Bar、鳥仔咖、大鵬灣單車站、海上教堂咖啡及塔台夯霸共10家業者。

鵬管處表示，大鵬灣歷經多重考驗後，能吸引到這麼多業者力挺進駐，管處一定要強化觀光熱度以回饋業者的相挺，因此特別攜手10業者推出集章換禮物活動，即日起至12月31日止到任一店家消費，不限金額即可獲1枚紀念章，集滿3枚可換環保杯、環保餐盒，集滿10枚章則可參加年底抽獎，抽恆春、東港的五星住宿券。

「大鵬灣的蛻變，肉眼可見！」對於鵬管處主推的活動，10家業者都很看好，他們稱，鵬管處自從走出與BOT業者東方集團的仲裁案陰霾後，大鵬灣愈來愈活躍，近來在屏東夏日狂歡祭的加持下，更是人潮滿滿，大鵬灣好久沒這麼熱鬧了。

羅姓業者說，管處推的集章活動，除能吸引遊客外，也讓業者與業者間互相認識，業者間互動一多、也會間接讓活動效益更好，他們已在討論合作推出套票，讓遊客可以一次玩滿集滿。

他說，屏東夏日狂歡祭讓他們看見大鵬灣的發展潛能，短短22天破百萬人次入園是件很不容易的事，而今面臨暑假快結束，如何延續觀光熱度是一大考驗，除公部門要想出對策外，業者本身也要努力，彼此相輔相成才能讓地方觀光愈來愈好。