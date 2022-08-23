111年度教師專業成長研習─夢的N次方素養工作坊南投場研習，8月22、23日在國立暨南國際大學登場，來自全台680名教師參與，開幕典禮，由南投縣府教育處長陸正威主持，教育部長潘文忠、國立暨南國際大學副教務長林松柏等都出席，氣氛熱絡。

陸正威表示，南投場教師專業成長研習適逢開學前暑假備課週，剛好讓南投教師們有機會與全國知名講師共備領域學科課程，這次參與研習的680位教師，南投縣教師優先錄取，還有來自全國各地的熱血教師，他們願意犧牲假期，讓自己「充電」，追求專業成長，教師們熱情與行動力令人感佩。

夢的N次方強調自主、在地、扶持、永續，期盼透過小組間的討論與交流，彼此體會不同教學現場的風貌。(圖/南投縣政府提供)

潘文忠感謝大家的努力讓夢的N次方持續第8年舉辦，也樂見許多老師犧牲假期參與專業發展不斷挑戰成長，是台灣教育最美的風景，讓學童於學習上有最佳表現，尤其於防疫期間面對衝擊，對師長是新的挑戰，以科技補助教學等措施協助，讓學童學習不間斷。

講師團隊來自全國各地的實踐教師，共計100位講師分23班，透過共備、實作，互相切磋學習，拿出教學壓箱寶，讓教師們都能增長見聞，帶著愉悅教學相長的心情，滿載而歸。陸正威特別代表縣府頒感謝狀予講師群，由仁愛鄉發祥國小方竣憲老師代表接受。

南投縣教育處長陸正威特別代表縣府頒感謝狀予講師群，由仁愛鄉發祥國小方竣憲老師代表接受。(圖/南投縣政府提供)

「改變，不是一朝一夕，也不是一人一力。」活動主要策劃人、爽文國中主任王政忠說，自2015年開始辦理夢的N次方活動，從南投出發，現在已是全國遍地開花，主要是要讓老師們能「學好方法、找到夥伴、組成社群、課堂實踐、分享實踐」，夢的N次方強調自主、在地、扶持、永續，期盼透過小組間的討論與交流，彼此體會不同教學現場的風貌，讓老師們不斷精進學習，共備協作課程，然後回到教室，教好自己的學生，才是最重要的目的。

縣府教育處表示，透過辦理夢的N次方素養工作坊，讓老師們也能「自主學習」，陪伴孩子邁向「自發、互動、共好」教育願景，讓教育現場充滿更多的可能。（南投縣政府廣告）