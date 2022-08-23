廣澤宮搖滾宮主賴銘偉。（17LIVE提供）

17LIVE今夏首度跨界與桃園大溪鳳山寺廣澤宮合作推出全新直播宗教節目《來去廣澤宮》，邀請「宮廟女神」曾甜和「啦啦隊女神」琳妲前進廣澤宮，一會宮廟界最強唱將、廣澤宮「搖滾宮主」賴銘偉，節目中將透過專業解籤協助直播觀眾求籤問事除惑、補財運、補桃花通通都給問。

廣澤宮的信仰特色因主神「廣澤尊王」及其夫人「妙應仙妃」合祀、提倡男女平權、象徵家庭美滿，另有虎爺信仰守護寵物符合現代人生活訴求，廣澤宮的精神正是與時俱進的信仰生活。廣澤宮宮主賴銘偉對這次廣澤尊王宮廟與17LIVE直播節目合作感到十分開心和趣味，賴銘偉表示：「希望藉由節目內容讓線上的網友們可以一同體驗信仰生活的豐富和精彩，也傳播健康客觀的觀念和信仰文化。」

曾甜和琳妲兩位女神好友，都說平時常拜拜求事業運，兩人不約而同都說自己從小就很愛算命，琳妲首次參加宮廟直播，希望可以幫助大家解惑，曾甜透露自己跟廣澤宮有一些淵源，希望能讓大家體驗到廣澤宮求籤的神奇，將分享自己求籤問事的神奇經驗，這次隨節目到廣澤宮，兩人近來想問想求的都跟事業運相關，曾甜想知道自己事業運是否有機會往上跳，琳妲則說自己拜拜沒求過姻緣，因為演藝工作人緣很重要，會想求人緣加強自己的觀眾緣、粉絲緣。

《來去廣澤宮》首集節目將帶大家探討神明的有趣小故事，深知時下許多人因生活環境和時代的變化，不少人感情、工作、生活動盪不定，舉凡想求財運、補桃花、求姻緣、問事、改運等各種不同需求，都可透過上線和廣澤宮節目直播現場即時互動求籤，節目中將由專業解籤人現場解籤指引方向，挑戰為大家提供線上化解籤服務。