有些人一旦進入戀愛狀態，就會做出一些脫序的行為，或是個性、態度180度大轉變，連身邊友人都看傻了眼。星座運勢網站「摘星工廠」指出，射手座、巨蟹座、雙魚座一談戀愛就變了一個人，不僅有責任感、思想也變得更成熟，令人不禁讚嘆愛情力量真偉大。

▍射手座

單身的射手瀟灑無比，總覺得談戀愛很簡單，然而當他們認真談一場戀愛，與一個人產生切不斷理還亂的羈絆後，他們才會知道，原來愛情沒那麼簡單，更不能因為一時衝動隨便開始一段感情。

正所謂「相愛容易相處難」，如果說沒談過戀愛的射手是個不懂負責任，甚至看不到責任的孩子，那麼談過戀愛的他們，就有機會從孩子變成一個負責任的大人。

▍巨蟹座

巨蟹對別人的態度、做人的立場，甚至生活的目標，都可能因為談戀愛而發生改變。

重感情的巨蟹很容易被感情牽絆，單身時沒有感情問題，也就沒有煩惱，生活單純快樂，然而一旦談戀愛，不僅煩惱變多，連要顧慮的事情也增加了，導致他們的性格、狀態都會因為感情發展的好壞而出現不同變化。

▍雙魚座

雙魚個性浪漫，不僅經常在腦中編排感情大戲，就連談到戀愛話題也會害羞傻笑，對戀愛抱持無限憧憬。

如果不真實地談一場戀愛，雙魚恐怕只會長期做著公主王子之類的幼稚美夢，然而當他們經歷過一場真實戀愛，不僅思想會變得更成熟，氣質也會與從前不一樣。