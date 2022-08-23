歐洲的能源麻煩問題，敲出衰退的擔憂，也為港股帶來不安。另外人民幣跌至2年半新低，也影響股市表現。

周二香港恆生指數收跌153.73點或0.78%，為19503.25點。國企股(H股)跌46.44點或0.69%，為6648.85點。

吉利汽車暴跌6.3%，報16.16港元，為表現最差藍籌股。市場傳出吉利欲併購自駕貨車公司圖森全部股份。

醫藥股大跌，康龍化成跌5%，和黃醫藥跌5.3%，雍禾醫療跌10%，君實生物跌5%。

消費品股也下跌，耐世特跌7%，特步國際跌6.5%，同道獵聘跌7.4%。

對中國的經濟不安情緒持續。人行周一下調貸款利率，以及傳出中國官方對房地產開發商的貸款，突顯出房地產業的艱困。然市場認為新一輪寬鬆政策，只是短暫提振股市。人民幣匯價跌到6.863人民幣，為近兩年半低位。

受降息刺激，內房股走高，建業新生活漲6.2%，碧桂園升0.4%。

已停牌的世茂集團傳出向境外債權人提出重組計畫，擬在3年內還債118億美元。

油氣股為少數上漲的板塊。中海油升3.2%，中石油漲2.3%。

康師傅升5.3%，報13.4港元。該公司上半年核心獲利減少35%，減幅低於預期。花旗維持中性評級，目標價由12.83港元微升至12.99港元。