根據10大癌症數據，大腸癌已經連續14年蟬聯榜首，營養師高敏敏曝光台灣的「大腸癌盛行率地圖」，指出在冠軍區域內，每200人就有1人罹患大腸癌，如果想要預防，最重要的就是改變飲食習慣，並列出6大妙招，包含避免吃加工肉品、多吃蔬菜水果、維持排便習慣、定期檢查等，幫助大家遠離病痛。

高敏敏在臉書粉專分享台灣的「大腸癌盛行率地圖」，其中冠軍是雲嘉南地區，每10萬人當中就有497人罹癌，等於每200人就有1人是大腸癌患者，而之後的排名依序為台北地區、高雄屏東地區、中部地區、北部地區，最後則是東部地區。

高敏敏透露，近幾年來罹患大腸癌的平均年齡呈逐漸下降的趨勢，比過去年輕5~10歲，可見大多數人的飲食都是重油膩、重鹹口味；因此如果想要預防大腸癌，最重要的還要得從飲食習慣下手，並列出6大妙招。

●避免加工肉類：加工肉類已列為第一級致癌物。

●吃食物原型態：少攝取加工食品。

●避免易致癌食物：像油炸、燒烤、酒精、紅肉、高糖份飲料等，都是屬於易致癌食物，建議少吃為妙。

●多吃蔬菜水果：建議每天2碗蔬菜＋2碗水果，能增加膳食纖維攝取外，也可以養好腸道好菌。

●維持排便習慣：好習慣能幫助腸道整潔乾淨。

●保持運動習慣：同時也要定期檢查

高敏敏表示，大腸是身體非常重要的器官，因為大腸負責水分及維生素的回收、處理排泄，當大腸有狀況時，就會影響消化器官和排便，所以不管是年輕人還是長輩，每天都要注意自己的飲食習慣，也建議50~75歲民眾可以去做免費大腸癌的篩檢，如果飲食生活習慣不好、有家族史的人，也可以提早自費檢查，多一份預防也能多一點安心。