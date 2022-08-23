台南市二分局員警凃明誠、曹瑞傑昨（22）日遭通緝犯殺害殉職，家屬今重返現場招魂，畫面曝光後，讓許多人感到鼻酸。一名網友透露，過去被曹瑞傑開過的罰單的至今仍有留存，因兩人年齡相仿，當時還有小聊一下，不料如今盡責的員警卻因公殉職，讓他感嘆地說：「遺留下來的字跡我會好好保存著，任務結束了，一路好走」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示，自己長期以來有把交通罰單留下來的習慣，目的是為了提醒自己不要再犯下相同的錯誤，而昨日台南警察殉職的消息曝光後，原PO總覺得有股難以言喻的熟悉感，「發現員警的名字越看越眼熟，想不到真的居然是其中一位員警」。

從原PO分享的照片可見，開單時間是去年9月17日的下午，違規地點為台南市西門路二段，原因則是「公車停靠區臨停」，而開單警員的欄位則用紅色印章蓋上「曹瑞傑」。

網友分享去年被開的交通罰單，看到開單員警的姓名後，讓他忍不住有感而發。（圖／取自爆廢公社公開版）

原PO回憶道，因為自己和該名員警年紀僅差兩歲，被開單時兩人還有小聊一下，如今發生了憾事，決定將這份有員警字跡的罰單妥善保存，他感慨地說：「兩位罹難的警察曹瑞傑、凃明誠，請安息，你們的任務結束了，請一路好走」。

貼文曝光後引起上千網友關注，紛紛對殉職的員警表達遺憾，「年輕優秀的員警負責盡職，真的很不捨」、「真玄，唉！好人留不住」、「涂警官也曾幫我查過竊盜案，一路好走」、「向兩位殉職員警致上最高敬意」，另外，也有其他網友表示，「昨天看到有人說警察只會開紅單，被殺死最好的留言，再看看你的理性發文，素質高下立判」、「你是念舊的人，這種東西沒有人留吧」。