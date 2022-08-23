台南市政府警察局第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑因公殉職，台南地檢署23日動用法務部法醫研究所X光勘驗車，剖驗2名警員的遺體，希望確認身上有無槍傷。歷經7小時的解剖程序，檢方初步發現，凃明誠身上有17處刀傷，曹瑞傑的身上也有38處刀傷，凶嫌林信吾手段凶殘，但是並無槍傷。

檢方指出，凃明誠較嚴重的傷勢是左邊頸動脈切破，頸靜脈切斷，以及胸壁在第二肋間刺穿進入胸腔，刺傷肋間動脈，刺達右上肺葉；曹瑞傑較嚴重的傷勢在胸部深度刀傷。至於確切死因，尚待法醫研究所將解剖所得資料進行最終鑑定。

據了解，昨天南檢初步相驗時，僅發現警員凃明誠的傷勢集中在上半身，頸部及右肩有銳器傷；警員曹瑞傑的身上、手掌、頸部均有多處刀傷，但並未在2人身上發現槍傷。不過，為了釐清案情，今天檢方特別動用X光勘驗車協助相驗。

南檢主任檢察官吳維仁率檢察官黃彥翔、法醫師潘至信前往台南市立殯儀館的相驗解剖中心相驗時，2警員的家屬均拒絕接受訪問，警方也動用「傘陣」，保護家屬接受檢方訊問。其中，凃明誠的姊姊看到弟弟的遺體時，更忍不住啜泣，場面令人動容。