河床劇團VR作品《遺留》，入圍威尼斯影展「沉浸式內容單元」，這部作品是河床劇團將其著名的沉浸式劇場「開房間計劃」，轉化為虛擬實境的第一部作品，也展現導演郭文泰耕耘表演藝術及視覺藝術多年的創作功力。

郭文泰表示：「希望透過《遺留》，創造足以讓觀眾逃離現實邏輯與負荷的時刻，於是當他們回返現實時，能夠以一個新穎、深刻的方式重新看待他們的生活。」

創立於1998年的河床劇團，致力於意象劇場創作，讓觀眾們恍如置身夢境。2011年推出的沉浸式劇場「開房間計劃」，每場只為一位觀眾演出，打破觀眾與表演者之間的界限，提供觀眾感官上零距離的親密互動。

《遺留》由表演者游育歆、黃致愷領銜主演，結合了VR鏡頭語言，與「開房間」的親密特質，讓觀眾能在影像中感受到演員的凝視。作品是對流動於夢境與現實、恐懼與慾望邊界的冥想，是看見與被看見的一次邀請。

《遺留》於今年4月底完成，即榮獲威尼斯影展競賽入圍的肯定，給予創作團隊極大的鼓舞，這是「開房間」VR三部曲的第一部，目前河床劇團正馬不停蹄地製作第二部VR《彩虹彼端》。《遺留》將在9 月1日到10日於威尼斯影展舉行世界首映。