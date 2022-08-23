年底九合一選舉逼近；亞太和平研究基金會董事長，也是前桃園縣長許信良今表示，選民很有智慧，已經會有權力平衡觀念，「我不認為民進黨年底地方選舉會有重大突破」。

此外，對於最近推動的中介法；許信良認為，要考慮台灣有無普遍有效實施？不能全面管到這些平台，就不能實施，這立法就沒有意義，你無法普遍有效實行，這個法就有問題，立法要認清客觀事實。

對於民進黨操作抗中保台？許信良認為，整體國安情勢對民進黨有利，民進黨可以在中央執政，但地方選舉時，人民可能會對執政黨產生制衡的想法，加上國民黨現在地方執政上本就有優勢，因此此次選舉，民進黨要翻盤並不容易。

許信良今與媒體茶敘指出，兩岸關係受美中影響，在中國積極想改變台灣現狀的同時，台灣選擇在美國這邊是必然，沒得選擇，選民支持民進黨在中央執政也是很必然的事情。現在整體國安情勢，確實對中央執政的民進黨有利，但中央選舉與地方選舉並不相同，民進黨在地方選舉不一定能夠取得優勢。

許信良強調，現在人民普遍確實不贊成國民黨的兩岸立場，所以不放心讓國民黨在中央執政，但基於民主制衡原則以及過去經驗，不少選民會在地方選舉投給國民黨，不讓民進黨在每一次選舉都這麼容易。

許信良認為，何況國民黨現在在地方執政本來就佔優勢，就過去經驗，年底民進黨要翻盤不容易，權力平衡是民主智慧、選民智慧。

他強調，現今綠營執政，版圖還是藍大於綠的桃園市、基隆市、新竹市要保住確實不容易，台北一對一也不會贏，三角督則很難說。