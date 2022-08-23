朱利安麥克馬洪在《聯邦調查局：頭號通緝》飾演特勤隊指揮官傑斯。（AXN提供）

盧克克萊恩坦克（左）與海達里德在《聯邦調查局：國際刑警》中領導飛行小組到世界各地調查真相。（AXN提供）

經典偵查犯罪影集《聯邦調查局FBI》及其衍生劇《聯邦調查局：頭號通緝》和《聯邦調查局：國際刑警》上週五（19日）於AXN 67頻道首播，三部連結成一個完整故事，由聯邦調查局和底下的逃犯追捕特勤隊、國際飛行小組調查涉及謀殺、犯罪企業和海外逃犯的大案件，以3小時的馬拉松系列連動出擊，為影迷帶來精彩刺激的劇情。

《聯邦調查局FBI》由「法網遊龍」的製作團隊和艾美獎得主迪克沃夫攜手製作，講述西點軍校畢業的瑪姬貝爾 （梅西帕瑞格蘭 飾）與畢業於美國軍事學院的搭檔O. A.席丹 （李寇薩基 飾） ，2位紐約聯邦調查局菁英探員面對綁架、兇殺、槍擊等重大案件，持續追查通緝犯及救援人質，維護美國人的安全。在全新第四季中，主角瑪姬、O. A.及調查小組將迎來爆炸案、連環殺人犯及恐怖組織等層出不窮的危機，面對一連串的威脅，瑪姬、O. A.與FBI調查小組能否成功揭露陰謀並破解謎團令人期待。

除了母劇大受好評，定調於聯邦調查局中菁英組織「秘密特勤小組」的首部衍生劇《聯邦調查局：頭號通緝》也將推出全新第3季，看特勤隊指揮官「傑斯」傑西拉克魯瓦（朱利安麥克馬洪 飾）、曾任職拉斯維加斯分局逃犯追捕特勤隊的主管特別探員雷米史考特（迪倫麥狄蒙 飾）如何憑藉自身的專業技能及豐富經驗，與秘密特勤小組一同追查嫌犯行蹤、沙盤推演犯案動機、阻止極惡罪犯逍遙法外的威脅。

而全新衍生劇《聯邦調查局：國際刑警》背景設定於聯邦調查局位於布達佩斯的國際飛行總部，此次飛行小組的指揮官史考特佛瑞斯特（盧克克萊恩坦克 飾）將以極具領導力、毫無畏懼的勇士精神，與副指揮官潔米凱勒特（海達里德 飾）領導飛行小組到世界各地追蹤美國公民可能遇到的人身威脅，著手調查真相，解除一切危險。緊湊刺激的精彩內容讓該系列在美國創下單周破千萬的亮眼收視率，更讓美國電視網確定續訂三部影集的新季度，讓警匪犯罪影迷們可以繼續跟著FBI破解重重謎團。

《聯邦調查局FBI》第4季每週一至五晚間8點於AXN 67頻道播出；《聯邦調查局：頭號通緝》首集已於上周五搶先播出；第二集起於9月20日（二）起，每週一至五晚間8點熱播。《聯邦調查局：國際刑警》首集也已於上周五播出；第二集起於10月19日（三）起每週一至五晚間8點繼續迎接劇情高潮。