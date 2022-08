外資今日再賣超台股167.57億元,美元續強以及7月台灣外銷訂單出現年增衰退,台北外匯經紀公司新台幣匯價今收盤一舉貶破30.2元心理關卡,下一個壓力測試在30.5元。新台幣匯價今收盤貶值擴大至1.09角,成交量為13.7億美元。

街口投信分析,本週市場將聚焦在Jackson Hole舉辦的全球央行年會經濟政策研討會,主題為「Reassessing Constraints on the Economy and Policy」,預料FED主席Powell的演講將展現堅定對抗通膨的立場,基調可能只會鷹而不會鴿。

在美元持續偏強,以及外資持續賣超台股,致新台幣匯價3個交易日就貶破30及30.2元的2個心理關卡。

在基本面數據方面,經濟部最新發布7月外銷訂單金額,意外衰退至542.6億美元,較去(2021年)年同期負成長1.9%。且受到疫情升溫、俄烏戰爭持續與台海情勢緊張等地緣政治風險,以及中國限電等3大風險影響,預估8月外銷訂單表現也不樂觀,恐出現連2黑。

7月接單雖有新興科技應用及數位轉型需求,但終端市場走弱,客戶調整庫存,加上去年同月基期偏高,使得年增率呈現負數。按主要接單貨品別觀察,僅電子產品因5G、高效能運算及車用電子等新興科技應用需求續增,仍有8.8%的年成長之外,其餘包括資訊通信、光學器材、基本金屬製品、機械、塑橡膠製品、化學品等皆出現衰退。