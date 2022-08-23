產業庫存調整，長興(1717)7月份稅前盈餘2.78億元，月減少5.69％，年減25.63％，每股稅前盈餘0.22元；前7月稅前盈餘25.71億元，年減7.7％，每股稅前盈餘2.07元。

展望下半年，目前市場需求仍未見轉強，預期上下游產業鏈庫存調整時間拉長，長興保守看待第三季景氣。公司將持續優化產品組合，並加速庫存去化，以維持毛利率表現。近期中國大陸限電政策再起，目前對長興的產線運作影響不大，將以生產排程調度及現有庫存因應，維持穩定供貨能力。

長興7月合併營收40.1億元，較上月減少3.57％，主要是合成樹脂市場需求減緩。以銷量來看，長興7月的出貨與上月差異不大，不過因下半年景氣尚不明朗，且下游客戶開始調整庫存，長興也進行成品庫存去化，7月稼動率較上月低，毛利率不及上月，影響營業利益表現。因有轉投資的股利收入及匯兌收益等業外收入挹注，7月稅前盈餘2.78億元，僅月微減5.69％。