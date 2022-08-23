好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）擁有白皙肌膚和一頭美麗金髮，在電影《紅磨坊》的扮相驚為天人，被不少影迷視為女神，她曾與男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）結婚，卻因雙方差距離婚，之後她和澳大利亞鄉村歌手凱思厄本（Keith Urban）結婚，並產下一女，婚姻狀況穩定，成為眾人口中佳話；近期妮可基嫚登時尚雜誌秀出身材，飽滿的肌肉線條讓粉絲看傻眼。

今年55歲的妮可基嫚身型依舊纖細，白皙的肌膚更是令人稱羨，她登上《The Perfect Magazine》展現健美身材，妮可基嫚完美駕馭橘色公主切的長髮，身穿有科技遊戲感的短版無袖上衣和激短裙，露出平坦小腹和腿根，妮可基嫚擺出健美的姿勢，兩手高舉著，肌肉線條非常明顯，可見平時有花時間鍛鍊，如此健美的狀態讓粉絲驚呼「這身材太讓人驚訝」

妮可基嫚在今（23日）釋出多張照片，她穿著平口小可愛，露出大片肌膚，好身材宛如少女，其中一張妮可基嫚躺在地上伸手拉褲子線頭，牛仔褲的腰身過於寬大，被妮可基嫚拉起立刻露出一塊陰影，讓網友懷疑是不是拍到小褲，同時網友發現就算躺著她的馬甲線仍然非常明顯，這個角度正好將雪白美乳一覽無遺，好身材全被網友看光。

相當注重身材的妮可基嫚曾分享維持好狀態的秘訣，她透露自己會長期保持瑜珈和慢跑的習慣，飲食方面採用82飲食法則，80%的健康、原型食物與穀物類，另外20%可以選擇不那麼健康的香口食物，不會過度節制與放縱才是長期保持的秘訣。