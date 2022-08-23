桃園市學生濫用藥物情形，今年截至目前為止有22件，其中誤食毒咖啡包有7件佔最大宗，不過審計處、市議員點名，新興毒品越來越多，笑氣竟未列管 ，呼籲市府要嚴格稽查。對此教育局回應，中央未將笑氣納入毒品項目，不過市府比照毒品辦理，一旦發現學生吸食笑氣便列入春暉小組，進行3個月輔導。

審計處指出，桃園市學生藥物濫用情形，經統計2019年至2021年8月總計有53校共258案，其中以中壢區80案、31.01％為最高，其次為楊梅區62案、24.03％，等於有逾5成集中在這2區。另外，學生使用非屬毒品危害防制條例第1至4級的笑氣案件也日益增多，但藥物濫用快速檢驗試劑及毒品尿液複驗未納入相關檢驗項目，難確認學生施用笑氣的戒斷情形，呼籲市府積極研擬因應對策。

市議員梁為超指出，笑氣取得太容易，而校園毒品檢驗項目中又未將笑氣納入，盼市府嚴格稽查，別讓孩子覺得這是沒有危險性的東西。市議員黃婉如批評「國家幼苗被毒品殘害，那國家還有明天嗎？」明明有編列預算防治毒品滲入校園，卻獨漏笑氣項目，近年新興毒品越來越多，呼籲市府要將新興毒品盡快列管。

教育局表示，無論是有管制的毒品或者笑氣，凡經自我坦承、遭警查獲及尿篩檢驗確認陽性及含代謝物發現藥物濫用者，都會成立春暉小組執行3個月輔導，輔導期結束會進行驗尿，如確認已無繼續輔導的必要即可解列，但仍會將該名學生納入特定人員名單，在學生有異狀、放長假返校後，可定期、不定期尿液篩檢，以掌握個案有無接觸管制藥物的狀況。