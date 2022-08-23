新北市新莊警分局潘姓員警去年4月間在中港東路、中港三橋口執行臨檢，林姓女子當時開車載著林姓友人行經此處，林女擔心無照駕駛、車內毒品遭警方查獲，衝撞前方小客車，再倒車輾壓潘員，潘員情急之下連開2槍制止，卻意外射中副駕駛座的林女，林女送醫後不治。林女家屬後續對潘員提告業務過失致死罪，新北地檢署今偵結，認為潘員是依法使用警械，沒有違法不當之處，因此諭知不起訴。

檢警調查發現，潘員發現林女駕駛的車輛車主遭另案通緝，當時拍打車窗要對方停車受檢，但林女擔心無照駕駛身份曝光、車內毒品被查緝，加速逃逸，先衝撞前方停等紅燈的小客車，再倒車衝撞路旁小客車，輾壓到潘員左腳踝，潘員見狀立刻取出警槍、喝令停車，但林女仍開車衝撞潘員。

潘員趴臥在車輛引擎蓋上遭拖行，隨即擊發第一槍，子彈貫穿擋風玻璃，擊中儀表板上方，後續再朝左側引擎、輪胎部分開第二槍，意外擊中坐在副駕駛座的林女，導致林女主動脈弓破裂，大量出血、氣血胸，送醫不治，駕駛林女則是將友人丟包林口長庚醫院急診室後，搭車逃逸。

死亡林女的家屬後續對潘員提告，林女母親認為，潘員朝擋風玻璃開槍，顯示有殺人故意，潘員使用警械時，應該注意勿傷致命部位。潘員偵訊間則否認殺人、業務過失致死犯行，他表示，林女車輛不斷前後衝撞，但舉槍喝令停車，對方仍朝他衝撞，第二槍原想瞄準輪胎或引擎，但車輛在移動中才會擊中左側車窗，沒有殺人故意。

警方依據相驗屍體證明書、彈道模擬重建、現場勘驗報告、相關證人證詞等，認為潘員依客觀情況判斷當時已達情況急迫程度，為維護本身、觀眾和行人生命安全，使用警用手槍可認合法，縱然造成林女死亡，但潘員仍是依法使用，並無違法不當。

對於林女家屬指控，潘員有殺人故意，檢方指出，林女生前與潘員素不相識，彼此沒有重大仇恨，潘員沒有冒殺人刑責，執意致林女死亡的道理，且潘員開槍前有喝令停車，事前警告，第一槍也是擊中駕駛座儀表板上方，沒有刻意朝死者射擊，第二槍朝左前輪胎、引擎部位開槍也是為了維護旁人生命、身體安全，因此難認有殺人、業務過失致死罪責，犯罪嫌疑不足，諭知不起訴處分。

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