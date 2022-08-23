美國阿肯色州3名警察因暴力壓制嫌犯沃斯特（Randal Worcester），包括揍臉、摔頭、用膝蓋狂踹而遭到停職。

台南2名員警遭到逃犯割喉殺害，與此同時美國卻有警察因為強壓嫌犯在地猛揍、狂踹、摔頭遭到停職。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國阿肯色州（Arkansas）克勞福郡（Crawford County）警局證實，其中2名員警金（Zack King）、懷特（Levi White）以及馬爾伯里（Mulberry）警局的警員瑞德爾（Thell Riddle）已被停職並接受調查。

3名員警被停職是因為網路上出現他們3人21日在馬爾伯里附近暴力毆打1名嫌犯的34秒畫面。

影片顯示3名員警在路邊壓制27歲男子沃斯特（Randal Worcester），其中一名員警猛揍沃斯特的臉，還抓起他的頭往地上摔，另一名員警則從側邊、後方用膝蓋狂踹沃斯特的身體，倒在地上的沃斯特猛烈掙扎、翻身。

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews



**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf — Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) August 21, 2022

畫面中也可聽見一名女子對警察大喊，「不要打他！他需要他的藥！」，員警則回吼，要女子回車上。

美國阿肯色州西區聯邦檢察官辦公室（The US Attorney's Office for the Western District of Arkansas）證實，已對這起案件展開民事調查，另外美國聯邦調查局（FBI）、司法部等相關單位也已著手調查。

克勞福郡警局局長達曼特（Jimmy Damante）表示，這3名動粗員警都不是菜鳥，其中1人更已擔任警察多年。

他說沃斯特在鄰近地區威脅一名加油站員工，後來他在馬爾伯里被警方認出，起先他相當配合，不過後來就試圖攻擊警察，導致後續影片中出現的衝突，據悉他告知警方有攜帶武器，不過達曼特相信他在爆發衝突前就已繳出武器。

Crawford Co. Sheriff’s Office: Store clerk in nearby town called police after Worcester allegedly spat in their face & made threats. Deputies then found him in Mulberry. Sheriff’s Office says he was cooperative at first but things took a turn and he apparently injured an officer. — Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) August 22, 2022

沃斯特被警察打後臉部、膝蓋有多處擦傷，右耳腫起來。阿肯色州警方說他被控二級毆打罪、拒捕、持有犯罪工具等罪名，至於影片中的員警，達曼特說，「如果他們被發現違反任何權利，他們會因為所做的事受到懲處。」

美國阿肯色州3名警察因為強壓嫌犯沃斯特（Randal Worcester，上圖）在地猛揍、狂踹、摔頭遭到停職。（圖／美聯社）

針對警察在影片中的行為，前費城（Philadelphia）警察局長藍西（Charles Ramsey）及聯邦調查局前代理局長麥凱比（Andrew McCabe）都認為，就算沃斯特有攻擊員警，警察使用的武力似乎也太過了。

藍西特別提到揍臉及摔頭2個動作會提升重傷及喪命風險。麥凱比則強調影片只捕捉到雙方衝突的一部分，尤其警察堅稱嫌犯先攻擊，顯然是先有扭打，才出現後續警察動粗。不過麥凱比也強調，在任何情況、警察使用武力的正常標準下，狂揍嫌犯、用膝蓋狂踹背部、摔頭在地都是不可接受的。

藍西指出，如果受到攻擊，警察有權利以必要、成比例、客觀合理的武力反擊，但影片中員警的反應看起來並不成比例、也不合理。