一名賣燒酒螺的美女闆娘「邵薇」，最近在臉書社團分享自己穿細肩帶背心擺攤的辣照，瞬間抓住網友的目光，但也有酸民諷她靠露身材做生意，對此邵薇高EQ回應了。

邵薇21日在「爆廢公社公開版」公開自己賣燒酒螺的照片，畫面中，她戴著黑色口罩，身穿細肩帶小可愛，打扮得相當清涼，盛裝食物時，還露出豐滿的北半球，成功掌握流量密碼，吸引破萬個讚、1千多名網友留言，瘋喊：「大辣吸起來」、「在哪？想吃燒酒螺了」、「可以請老闆娘示範怎麼吸嗎？」

但也有酸民看不慣，留言問：「為什麼現在要露奶才有辦法做生意？」邵薇見狀，不但沒有生氣，還理性地回覆：「其實沒露奶也能做生意，做生意眉角很多，如果今天一個商品你沒有買過，賣像也不好，基本不會有人想去買，當你商品賣像好，至少引起想購買意願，好不好吃會不會再回購又是另一回事。」也自爆芳齡20幾歲，已在這行業待了一半的時間。

事實上，邵薇也有賣過木瓜牛奶，今年4月大甲鎮瀾宮繞境進香抵達嘉義縣新港鄉，她就因為穿著低胸裝而獲注目，引起男顧客爭相拍照及PO網分享；眼見自己突然爆紅，邵薇在IG限時動態坦言，自己只是單純幫家裡擺攤的打雜小妹，沒想過會紅，也沒打算要用姿色去蹭流量，「因為我沒有姿色」，她開心被大家看見，希望能把家裡的商品做得更好。