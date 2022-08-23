資深藝人、立委余天與李亞萍的二女兒余苑綺勇敢抗癌8年，21日仍不敵病魔辭世，享年39歲。藝人宋達民與老婆洪百榕及洪榮宏23日下午也前往靈堂致哀，具牧師身分的宋達民表示，綺綺是基督徒，他們有跟家屬討論綺綺追思會，也關心余天及李亞萍，並為他們禱告，請他們注意身體，他曾跟余祥銓一起拍過戲，也擁抱了余祥銓，給予安慰，相信神會保守他們。

宋達民心疼表示，余天很愛女兒，是他們的很棒的榜樣，「他剛剛忍住情緒，一直謝謝我們。請大家為他們禱告！」

洪榮宏表示，之前在紀寶如的優質生命協會舉辦的公益演唱活動中曾於綺綺共事，「她很有才華，聲音很好，人很善良樂觀，前幾年抗癌成功之後舉辦婚禮，我們都有參加。她有交代說她其實是去天家，希望大家不要難過，我們會用基督教的方式來告別」。

宋達民說，余苑綺的追思會將用平安的心而不要以悲傷的心來送她，對基督徒來說，這是另一個生命的起點 ，地上的生命結束，代表天上的才開始，我跟洪大哥、余大哥都是基督徒，希望都可以到天家」。他也感嘆自己20多歲就認識余天 ，時間很快過去了，現在已經50幾歲，「我們要珍惜時間，把握現在家人身體健康，要珍惜互動跟愛！」