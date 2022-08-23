梁文音在〈宜自己〉MV中，曬出性感川字腹肌。（環球音樂提供）

梁文音日前拍攝〈宜自己〉MV，開心享受運動時光。（環球音樂提供）

梁文音在〈宜自己〉MV中，曬出性感川字腹肌。（環球音樂提供）

梁文音在疫情期間，迷上居家運動健身，一周運動五次，包括有氧、重訓等，按部就班地訓練自己，體脂從原先的32％降到了16％，還因此擁有了川字型腹肌。她近期也以最佳的身心狀態，釋出新歌〈宜自己〉，呈現正面陽光的健美風格展現出不同面貌。

她在新歌〈宜自己〉MV，唱出鼓勵大家都該對自己好一點，更大方展露出運動成果，曬出健康黝黑小麥膚色以及川字腹肌，運動好身材一覽無遺，「我這一兩年開始特別運動，平常就是重訓跟有氧，我覺得運動可以讓我控制自己的身體，感受自己、擁有自己的那種感覺。」

她分享，在運動的1個小時裡，都會把手機都設靜音，「任何人都連絡不到我，當下會很專注控制我自己，那是個很爽的過程，我覺得是一個刺激跟成長，會覺得很舒服自在的」。

她自從2019年翻唱〈那女孩對我說〉帶動該曲K歌風潮，時隔4年後推出全新音樂作品〈宜自己〉，其中歌詞提到：「宜放鬆、宜放空、忌傷心、忌煩心」、「每一天都宜自己」，一次把生活的勇氣唱進大家心裡。

梁文音表示：「在疫情這幾年，我收到很多朋友說不知道怎麼跟自己獨處，我這幾年也開始在學習跟自己相處。平常社群我就很愛分享私下的模樣，其實享受自己的感覺，一個人也可以很嗨、做很多事情。」