台南市昨（22）日爆發殺警案，曹姓、涂姓員警在追捕竊盜通緝犯時，遭兇嫌林信吾襲擊殉職，警方徹夜追捕，今日凌晨將林逮捕歸案。立法院長游錫堃怒斥嫌犯「一定要判死刑」，內政部長徐國勇更請警察同仁在緝凶時要注意自身安全，直言「若有反抗，就大膽使用槍械，絕不客氣」。「宅神」朱學恒怒轟這兩人，直言「為了選票出來這樣講，這會增加現場逮捕的員警多少危險」。

朱學恒22日在YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」中提及，「今天發生這樣的狀況，是體制讓警方變成待宰羔羊」，直言「當歹徒衝過來，不能先開槍，只能鳴槍。不能開槍，而一鳴槍對方就一刀刺進你身體裡」，朱學恒認為，如果今天民進黨是支持廢死的，那就不要說「我支持廢死，但殺警察的一定要死刑」，更點出問題：「現在這個國家不是法治國家？怎麼可以內政部跟立法院院長出來說，一定要給他死刑。」

朱學恒痛批：「這個國家沒有法治的原因，是因為這些在位者不懂得收斂。身在高位，不可以為了選票出來這樣講，這會增加現場逮捕的員警多少危險？」朱學恒強調：「警械有警械使用條例欸，什麼叫大家盡量開槍？」他更對游錫堃和徐國勇喊話「要嘛把法律改嚴，要嘛讓法官敢判死刑」，直言：「平常不站在警察這邊，只有有新聞了，民進黨人才出來講一下，那今年沒有要選舉，游錫堃和徐國勇會出來講話嗎？那你告訴我，到底是誰造成現在這樣的狀況？」