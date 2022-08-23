俄烏戰爭爆發後，許多國家主動提供裝備給烏克蘭，成為新式武器試驗場，其中最主要的就是無人機。荷蘭媒體報，我們台灣也有小型無人機前往烏克蘭，它能夠投放6枚小型炸彈，也算是對該國的支持以及對產品的測試。

荷蘭軍事媒體 Oryx 報導，台灣廠商橙森國際(DronesVision)的Revolver 860 戰鬥垂直起降無人機先被出售給波蘭，隨後轉移到烏克蘭去。據說在6月份時，就在戰場上看到烏克蘭軍方使用 Revolver 860 向俄羅斯軍隊投擲迫砲彈的影像紀錄。

Revolver 860的體型並不大。(圖/DronesVision)

Revolver 860與常見的空拍機很像，採用4臂、8旋翼設計。不過在機腹安裝了一個武器艙，採用轉輪式設計，有點像左輪手槍。無人機可以攜最多8枚60公釐迫擊砲彈，可在空中停留 20到40分鐘，飛行範圍20公里，最大起飛重量42公斤。

Revolver test

從烏克蘭回傳的戰情影片中，有出現疑似Revolver 860的身影，於是在上周四，該公司被問到是否有Revolver 860 無人機已被送往烏克蘭。對此，該公司的代表僅說，購買的客戶是波蘭，至於波蘭的買家之後怎麼運用就不便再說明了，因為它已與客戶簽署了保密協議。然而，這位代表仍然透露「在俄羅斯入侵烏克蘭後不久，無人機採購量有所增加，此後訂單穩步成長。」