華為內部論壇22日下午發布一篇關於《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》的文章。華為創始人任正非提到，全球經濟將面臨衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來3年的危機。「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」

此前，任正非也在內部講話提到，「這兩年來，盡管外部環境在不斷變化，但我們（華為）要清楚，打造ICT（資通訊技術）基礎設施才是華為公司肩負的歷史使命，愈是在艱苦時期，愈不能動搖。」

今年8月12日下午，華為官網低調公布了2022年上半年經營業績，顯示華為在今年上半年實現銷售收入3016億元（人民幣．下同），淨利潤率5.0％。其中，營運商業務收入為1427億元，企業業務收入為547億元，終端業務收入為1013億元。

而在去年上半年，華為營運商業務收入為1369億元，企業業務收入為429億元，消費者業務收入為1357億元。從3大主營業務的數據來看，營運商以及企業業務收入分別增長4％和27％，但終端業務下滑25％。

華為輪值董事長胡厚崑在上述財報發布中表示：「盡管終端業務受到較大影響，ICT基礎設施業務仍保持了穩定增長。」