行政院今（23日）下午開記者會，回應殺警案相關問題。（行政院提供）

台南市發生殺警奪槍案，警員曹瑞傑、凃明誠殉職，嫌犯林信吾今（23日）凌晨落網，身分竟是外役監逃犯，外界質疑外役監辦法，對此，法務部長蔡清祥表示，針對外役監無論是脫逃或逾期未歸，矯正署要檢討改進，除了加強教化、輔導，也要嚴格篩選到外役監服刑的受刑人，要嚴格篩選。

行政院今（23日）下午開記者會，回應殺警案相關問題。蔡清祥表示，嫌犯林信吾因犯強盜罪判刑8年4月，於109年8月入監，在110年12月遴選到外役監服刑，依規定於111年3月第一次返家探視，當時如期返監，8月13日第二次返家探視，應該於8月15日下午2時要返監，卻逾期未歸，外役監立即連絡他的家屬協助勸導他監所，同時通報警方協尋，由台南地檢署8月16日分案偵辦。

蔡清祥說，10年來外役服刑受刑人1萬1323人，目前還有1920人在外役監服刑，10年從外役監脫逃有4人、逾期未歸45人，尚有2人追緝中。

蔡清祥強調，無論是脫逃或逾期未歸，矯正署要檢討改進，除了加強教化、輔導，也要嚴格篩選到外役監服刑的受刑人，要嚴格篩選。依外役監條例，不得遴選為外役監受刑人，僅有限於毒品犯、性侵害犯及脫逃罪犯，未來也會修法納入殺警等重大殺人犯不得遴選為外役監。

媒體追問林信吾服刑時間短，為何可遴選為外役監，蔡清祥回應，外役監有遴選辦法，合乎規定就可以參與遴選，吳嫌所犯的是強盜罪，並非毒品犯、性侵害犯及脫逃罪犯，只要他達到規定就可以參與遴選。

至於法務部執行死刑爭議，蔡清祥表示，目前可以執行死刑者都已經執行了，尚待執行死刑有38人，但依法在批准執行死刑之前，要審核是否有聲請大法官會議解釋，如今已修法改為憲法審查，此外，還要審查是否有提起再審或非常上訴，都是依法律程序。

蔡清祥強調，38位死刑犯都有聲請憲法審查，部分有再審或非常上訴，目有達到要批准執行的死刑的規定，依法嚴謹審核，符合依法執行。