屏東墾丁凱撒飯店今年第4度與畢嘉士基金會合作「假期充滿愛」公益活動，除7至9月全館客房放置捐款信封外，還邀請76歲熟齡繪本行動員到館內與親子客同樂導讀繪本故事、教手作童玩。（畢嘉士基金會提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東墾丁凱撒飯店今年第4度與畢嘉士基金會合作「假期充滿愛」公益活動，除7至9月全館客房放置捐款信封、號召旅客支持失智症長者照護外，還邀請76歲熟齡繪本行動員到館內與親子客同樂導讀繪本故事、教手作童玩，讓屏東熟齡者的熱情感染每位大小旅客。

畢嘉士基金會指出，2年間基金會展開繪本行動員計畫，提供熟齡者專業培訓課程，從繪本挑選、解析、導讀及設計延伸活動，讓有志願的熟齡者獲得學習新能力的機會，並投身社區服務，透過演說故事、帶領活動陪伴偏鄉長者，活出有意義的第三人生。

基金會說，繪本行動員自成軍以來，已走訪屏東各鄉鎮共78個社區，服務超過2800位高齡長者。當中，76歲的繪本行動員曾敏，是名小學退休老師，她說：「我本來很不喜歡76這個歲數，因為76歲在某些地方連想做志工都不行，可是，繪本行動員沒有年齡的限制，它讓我有一種重新投入工作的感覺，找回曾經是老師，那個我很喜歡的自己。」

曾敏的熱情與自信，讓她受邀至墾丁凱撒飯店擔任講師，對此，她難掩興奮，1個月前就開始籌備，而因了解旅客多為家庭出遊，還特別挑選講述祖孫三代互動的繪本《喀達喀達喀達》。

曾敏說，書中描繪主角奶奶總能用裁縫機喀噠喀噠喀噠，實現小孫女天馬行空的願望，把一家人的感情縫得緊緊的，她希望透過溫馨的繪本故事，讓小聽眾不僅聽得開心，也拉近生活中孩子與長輩的距離。

現場有低年級的小女生，在手作童玩體驗結束後，還特別和媽媽向前對曾敏說：「謝謝老師！要把玩具帶回去給奶奶看」；讓曾敏感到又驚又喜。

墾丁凱撒飯店總經理陳惠雯表示，十分認同畢嘉士致力屏東長輩照護和打造樂齡者學習和自我實現的舞台，凱撒飯店長期關心地方公益需求，很高興飯店能扮演平台的角色，讓民眾便利捐款、公益團體獲得支持。

畢嘉士基金會執行長周文珍指出，很感謝凱撒飯店不僅在資源募集上支持，更進一步響應畢嘉士銀齡人力運用的計畫，提供繪本行動員展演機會，讓地方看見熟齡者的潛能以及對家鄉的投入。