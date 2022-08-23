美股殺聲隆隆，台股23日開低收低，且外資擴大賣超並續匯出，國際美元指數衝破109，新台幣貶勢加重，連闖30.1元及30.2元兩關，終場收在30.204元兌1美元，創28個半月新低，貶值1.09角，連四個交易日收低，且為近兩個月半月單月最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量13.7億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）鷹氣轉強，美股科技股帶頭續殺，四大指數重挫，台股也跟著再回檔，最後下跌149點到15,095點，並失守月線，新台幣同步走貶，外資擴大賣超台股167億元，午後加重匯出力道，尤其國際美元指數又衝破109，新台幣重跌逾1角，直接站上30.2元價位。

外匯交易員指出，全球央行年會26日將在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行，市場預料Fed主席鮑爾會中的演說，可能重申全力以升息對抗通膨的鷹派基調，短線股匯市將難擺脫震盪回檔格局，外資偏向回防的態度，且國際美元續強下，新台幣可說已確立3字頭新常態。