國民黨副主席夏立言訪陸，遭民進黨強烈抨擊；亞太和平研究基金會董事長許信良表示，民進黨不應該追殺這件事，「敵視跟追殺跟你不一樣立場或意識形態不同的人」，這是不好的。

他強調，夏立言去中國不是壞事，至少讓中國認為在台灣有點空間，不要對台灣絕望到非動武不可，「我認同，朱立倫說的沒錯，對國民黨不利，但對台灣有利」，讓中國認為，兩岸和平統一尚未絕望。

許信良今媒體茶敘時強調，台灣越是面對中國問題，越要解決內部問題，藍綠一定要像正常國家兩個政黨，不能變成兩個敵國，否則是台灣最大危機。

他說，兩岸關係不可能脫離美中關係，要從美中關係看兩岸關係；美國有他一中政策，台灣不能違背美國的一中政策，台灣只能靠美國，想改變台灣現狀是中國不是美國，是中國想改變台灣現狀。

許信良說，目前世界兩大件事就是俄烏戰爭及美中關係，原來全球化好好的，大家發展起來，慢慢價值深入人心，俄烏戰爭破壞全球化，已經違背維持現狀基本價值，事業體反彈非常激烈，現在拖了那麼久，因為西方國家去支持烏克蘭，但是當你制裁俄國，也違背全球化，因為俄國有些東西也是世界經濟不可獲缺的一部分，也違背經濟原則。

他說，美中國關係也一樣，美國及西方國家都不能接受中國的挑戰，因為這也是挑戰全球秩序，違背全球價值時，全球化基本價值就是維持現狀，所以中國要併吞台灣也是破壞現狀；美中對抗，美國也受傷、俄烏戰爭歐洲也受害，因為全球化就是彼此需要。