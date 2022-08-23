何依霈（左起）、安妮、王嫚萱、許志豪、嚴立婷、文森先生、羅巧倫、狄志杰。（羅永銘攝）

嚴立婷今（23日）出席代言美妝品牌活動，談到余苑綺病逝一事，她心疼的說自己身為父母，相當不捨余天、李亞萍喪女的錐心之痛，「不管是自己還是父母的健康都要特別重視，雖然小孩每天活潑亂跳，但還是要關心他們的健康，當父母真的不容易。」

她透露暑假期間因為2個小孩筋疲力盡，尤其10歲的兒子活動力旺盛，對任何事物充滿好奇心，也常跟4歲的女兒吵鬧、打架，「他們每天都會爭執，一天到晚推來推去，走路不小心撞到也要撞回去，我每天都在天人交戰，我看我聽力跟視力都需要檢查。」被問到要如何兼顧家庭、事業？她笑說要有女超人般的意志力，也稱讚老公是神隊友，總會一起照顧小孩。

先前確診的她，趁著暑假期間帶小孩到處遊玩，「因為疫情關太久，確診痊癒後想說放鬆點可以出去玩，我們當然還是有做好萬全的防疫。」確診後的後遺症？她說痊癒後的2周特別容易疲憊，「我一睡就再也沒起來過，直接到天亮」，她笑說平常都有追劇的意志力，但那2周真的累到沒力氣。