華爾街股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）近來不斷曾持西方石油股票，日前獲准能夠持股至50%，引起外界揣測其收購該公司的可能性。巴菲特多年選股眼光精準，不少人視他所選標的作為投資考量，但美國銀行在報告中呼籲投資人，千萬別盲從巴菲特買賣股票，理由是西方石油上行空間有限，且波克夏投資石油公司的紀錄也不總是那麼好。

商業內幕報導，美銀近日出具報告指出，投資人別因為巴菲特大舉買進西方石油股票，而跟風進場。美銀解釋，西方石油的上行空間有限，巴菲特目的如若是要收購，最終可能呈現自己與自己競爭的局面。

美銀表示，「如果（巴菲特）西方石油是看漲油價，鑒於該公司上行空間有限，仍有更好的選擇」。巴菲特已經持有西方石油逾20%股份，並已獲准持股最多至50%，儘管目前巴菲特並未表示有意收購西方石油，但未來可能出現變數。

另外，美銀還補充，巴菲特投資石油公司的紀錄也並非每次都很好。該行舉例，波克夏曾於2008年買進康菲石油5.5%的股份，之後油價隨金融危機爆發下跌，康菲石油股價一同下挫。

事後，巴菲特在股東會上坦言，2008年他犯了一個重大錯誤，在能源價格位於高點時買進康菲石油股票，「我完全沒預料到能源價格會暴跌，我完全錯了」。

美銀強調，他們觀點並不是要針對波克夏的誤判吹毛求疵，單純想表達該公司今年買進西方石油的動作，並不代表有獨到的見解來驅動不同的市場價值認知，若投資人認為油價會持續走高，可以選擇其他更好的石油標的。