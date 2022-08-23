共軍近日在台灣周邊海域進行軍演，蔡英文總統今天前往慰勉連日來負責共軍偵蒐和反制飛彈侵擾任務的空海部隊，蔡英文強調，臺灣有保衛國家的決心和準備，我們要讓敵人明白，侵略臺灣或試圖侵略臺灣將付出很大的代價，更將遭受國際社會的強烈譴責。做為三軍統帥，她會和國軍並肩同行。

蔡英文今天下午由國安會祕書長顧立雄、副祕書長陳文政、國防部參謀總長陳寶餘、空軍司令劉任遠、海軍司令梅家樹、第三作戰區指揮官鍾樹明及海鋒大隊長楊才斌等人陪同，首先前往負責偵蒐共軍動態「空軍第六雷達中隊」，視察雷達塔及聽取「雷達裝備現地簡報」，並頒發加菜金，慰勉部隊辛勞。

隨後前往部署岸置雄風飛彈的海軍海鋒三中隊及負責監控的「台北通信大隊」，聽取戰情作業流程及任務簡報。

蔡英文致詞時表示，今天，是八二三金門戰役的64週年。「八二三精神」就是所有臺灣人民，不分先來後到，不分族群，共同守衛國家的精神。這場戰役為我們保衛住臺灣，更向世界宣示，任何的威脅，都無法撼動臺灣人民捍衛國家的決心。

她強調，和平絕對不可能建立在敵人一時的善意，更不是依靠敵人的施捨，不放棄武力的敵人，施捨或善意都不會為國家帶來真正的安全。 我們要做的，就是讓敵人明白，臺灣有保衛國家的決心和準備，也有自我防衛的能力。侵略臺灣或試圖侵略臺灣將付出很大的代價，更將遭受國際社會的強烈譴責。

她到空軍第六雷達中隊給空軍弟兄姊妹們加油打氣，強調空軍作為臺灣海域和空域的千里眼、國防通訊的樞紐以及打擊敵艦的重要戰力，都是保衛國家不可或缺的一部分。

在最近這段敵情威脅期間，即使是已經服役超過10年的官士兵，也是第一次遭遇到如此近距離的武力軍演。她聽說，許多官兵同袍難免會有緊張、壓力的情緒。她鼓勵國軍各司其職、沉著以對，展現平時精實訓練的成果，「我要給予各位高度的肯定。國人的安全感，正是來自你們這股堅定的信心」。

蔡英文強調，破壞民主的挑戰從來沒有間斷過，來自外在的威脅也從來沒有停止過。「做為三軍統帥，我會和各位並肩同行，全體國人也會做中華民國國軍最強的後盾」。

她也代表全體國人，感謝國軍在工作崗位上，嚴密且即時地掌控周邊所有軍事動態、做好紮實的防衛準備。讓我們繼續努力，秉持深植全體軍民心中的「八二三精神」，一起捍衛國家安全以及得來不易的民主自由。