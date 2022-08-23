明德外役監人犯林信吾趁「返家探視」脫逃期間，冷血殺害台南市2名員警，震驚社會。位在花蓮光復鄉的自強外役監，目前也有2名人犯脫逃且尚未緝獲，分別為25歲康姓受刑人及29歲許姓受刑人，其中許昨才發生逾期未歸情形，獄方已通報檢警單位，確認逃逸事實即發布通緝，康則在3月失蹤，已發布通緝。

矯正署今指出，近10年數據且截至今天8月23日統計，獲選至外役監執行者1萬1323人，其中由機關內跑出去而脫離機關管制力範疇脫逃者有4人，趁返家探視未歸的脫逃者45人，共49人，迄今尚未緝獲受刑人2名，均為花蓮自強外役監。

自強外役監副典獄長陳長木表示，29歲許姓受刑人本月21日核准返回屏東探視母親，原定22日下午2時要歸獄卻未見人影，經聯繫其母親表示人已離開，目前失聯；另25歲康姓受刑人今年3月21日返回宜蘭探視家屬也未歸，已發布通緝。

由於2名受刑人僅剩下2至3年刑期，卻趁「返家探視」脫逃，陳長木表示，若受刑人脫逃未歸，會通報矯正署，並通知戶籍所在地的機關包括地檢署、警察局協尋，若確認逃逸事實，地檢署即會發布通緝。

陳長木表示，受刑人在外役監須參加作業班，一般為1個管理員管控25名受刑人，屬低度控管；受刑人若要返家探視，必須經作業、教化操行考核分數達到一定標準，且滿3個月才能聲請，一次3天，第1天早上6時離監、第3天下午2時返監。

陳長木說，疫情影響，自強外役監已2年未開放受刑人返家探視，僅透過電話慰問家人，近日因疫情緩和，獄方顧及受刑人權益，陸續開放返家探視，但在釋放前，有盡量勸導受刑人須符合相關規定，並在一定時間內回到監獄。