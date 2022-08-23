台南市發生殺警奪槍案，警員曹瑞傑、凃明誠殉職，嫌犯林信吾今（23日）凌晨落網，身分竟是外役監逃犯。行政院發言人羅秉成表示，盼《警械使用條例》修法下個會期優先處理通過，相關建議、意見也可以藉此機會加以檢視，此事件是否與警械使用有關還待釐清，但修法目的就是要周全警察執勤安全，建構更完善的保護。

行政院今（23日）下午開記者會，回應殺警案相關問題。內政部次長陳宗彥表示，《警械使用條例》修法經行政院院會通過，於109年5月8日送進立法院，立法院5月15日完成一讀，送交內政委員會審查，內政委員會109年12月28日完成審查，後續尚待立法院接續推動，期待立法院能加速。

陳宗彥補充說明修法重點，當員警使用槍械時，讓員警就現場狀況，當有適合的器具時也可視同為警械來使用，依當時的情境、環境而定。再者，藉由國家賠償當後盾，讓員警使用警械時可以較無後顧之憂，配套採取由內政部成立調查小組搭配來行使國家賠償。

陳宗彥也提及，近年來考量警察裝備需求，例如國道員警增加防撞車輛、提升鑑識設備、通訊設備5G通訊、車輛汰換等，警政署也持續改善防彈背心、頭盔，提高保護警員的安全，另外，還有互動式情境靶場加強訓練，過去2年已經建置13處情境靶場，另外還有12處要持續推動。

羅秉成表示，台南殺警案造成兩位年輕優秀警員因公殉職深感不捨，總統、院長都要求內政部、警政署全力緝凶，在17小時內緝捕嫌犯到案，告慰兩位員警在天之靈，對兩位員警的家屬給予最大的協助、從優撫恤，案件也將積極偵辦查處。