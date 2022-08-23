前新竹市長林智堅論文抄襲風波，退出桃園市長選舉，台大國發所的指導教授、國安局長陳明通也捲入。前民進黨主席許信良表示，政治人物要進修，但沒有必要拿碩士，也不用寫論文，「好市長跟好學生是衝突的，政治人物寫論文怎麼當市長，必須擇一」。

他也以陳明通是老朋友關係為陳緩頰，陳明通的專業無庸置疑，但國家應該有不同制度讓政治人物進修；陳所任教的台大國發所，既然關係國家發展問題，大量招收影響國家發展的政治人物進來，這也是很合理的，如此也可以提高政治人物素質，這是好事。

他說，政治人物沒有必要拿碩士，所以也不應該期待政治人物像一般大學生一樣寫論文，這是國家制度問題，國家應該有不同制度讓政治人物進修。

許信良舉例，政治人物進修，不應該鎖死，學校頒予「政治人物進修班結業證書」，這樣也很好，國家制度太僵化了，才會有這樣的問題，這也確實是歷史共業。

許信良強調，陳明通是有條件可以教政治人物的人，專業受到美國肯定，但政治人物寫論文怎麼當市長？如果寫很好的論文，一定不是好市長，「好市長跟好學生是衝突的」。