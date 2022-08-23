國人風險意識及保障觀念日趨成熟，隨著多元化需求，不少民眾持續透過保險商品來規畫保障，開發金(2883)子公司中國人壽與臺企銀(2834)合作，推出多張保險商品，無論是預先準備退休養老金、子女教育金，抑或有意提高保障，讓家人日後有更好生活，皆能獲得滿足。

近年在疫情動盪的時刻，保險反而肩負重大責任，特別是協助民眾思考，如何透過適當的保險，增加生活資產防疫力，像是目前正在扶養子女的上班族，在背負家庭支出同時，還要規劃子女教育金，甚至為自己退休的生活費用開始做打算，就能提早善用保險、增加保障。

以「中國人壽闔企美利美元利率變動型終身保險－定期給付型」為例，以美元收付讓資產配置多樣性之外，分期繳費、終身享保障的方式，也能減輕投保民眾的經濟負擔，且設計2至6級失能豁免保險費機制，轉移風險之餘，還能讓保障不中斷。

中壽表示，「中國人壽闔企美利美元利率變動型終身保險－定期給付型」從第一保單週年日（含）起，只要符合保單條款，即可於每一保單周年日領取生存保險金，對於資金運用上更加靈活。

像是40歲男性投保，若保險金額63,903美元，繳費期間6年期，原始年繳保費為10,256美元，經相關費率折減後，首、續期年繳保費為10,000美元，而其增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，假設投保後未來各保單年度宣告利率同現行111年7月宣告利率下(非固定，未來實際宣告利率以中國人壽公告為主)，第七保單年度末，擁有82,544美元的壽險保障，並累計已領生存保險金也可達5,289美元。

至於若是希望能持續提高自身保障的民眾，則可選擇「中國人壽闔企美滿美元利率變動型終身壽險－定期給付型」，同樣以美元收付，且採分期繳費、終身享保障。