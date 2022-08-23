歐二公布的經濟數據顯示，隨著生活成本上升，消費者刪減支出，歐元區企業活動為連續第二個月出現萎縮，另外供應鏈的限制也傷害到製造業。

標普全球的綜合採購經理人指數(PMI)在八月的初值來到49.2，低於七月的49.9，而稍微優於路透預測的49.0。八月的初值為2021年2月以來的最低值。

標普全球的經濟總監Andrew Harker說，最新的PMI數據顯示，歐元區第三季經濟將呈現萎縮。

需求也連續兩個月下跌，顯示情況短期內不會馬上好轉。新商業指數為47.7，略高於七月的47.6。

歐元區八月服務業PMI初值為50.2，低於七月的51.2，也低於路透調查的50.5。

儘管服務業企業以較小幅度提高收費，但產出價格指數仍遠高於長期平均水準，該讀數在八月為59.9，低於七月的62.1。

Harker補充表示，生活成本壓力意指著，在疫情解封之後，服務業的反彈復甦已經減弱，而製造業也在萎縮的泥沼中。

歐元區八月製造業PMI初值再度下降，從49.8降至49.7，該讀數創2020年6月以來新低。而路透的預測為49.0

儘管工廠完成了舊訂單，並快速地累積了過剩的完工產品，但在需求不斷下滑的環境，工廠仍難以將之銷售。

製成品指數從52.5攀升至53.3。

就個別國家看，德國八月的綜合/服務業/製造業PMI皆維持在50榮枯線以下。法國僅服務業PMI為51，高於50。