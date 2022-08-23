總統府提供

蔡英文總統今天表示，近期中國在臺海周邊的頻繁軍事演習，威脅整個印太區域的穩定。臺灣一旦遭到侵略，對民主價值、對整個印太區域都將造成巨大衝擊。她期待，未來臺灣和日本不僅共同維護區域的和平穩定，也持續加強合作，成為區域的堅實夥伴，帶動全球的自由和繁榮。

蔡英文總統今天接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪臺團致詞時表示，從今年初俄羅斯入侵烏克蘭，到近期中國在臺海周邊的頻繁軍事演習，威脅整個印太區域的穩定。面對威權主義的擴張和挑釁，需要國際社會攜手合作因應。臺灣一旦遭到侵略，對民主價值、對整個印太區域都將造成巨大衝擊。

她強調，臺日共享民主自由價值，是安全攸關的夥伴，應該持續深化合作，共同確保區域的和平穩定、自由及繁榮。她相信，有「日華懇」的協助，臺灣和日本的夥伴關係會越來越深厚。現在，「日華懇」的成員橫跨日本各黨派，有超過260位國會議員，具有非常大的影響力。

蔡英文舉例，去年在古屋以及「日華懇」的協助下，日本參議院無異議通過決議案，支持臺灣參與「世界衛生大會」（WHA）。「當天，在場議員全體起立支持的畫面，讓我們非常感動」。

她提到，這些年來，臺灣和日本建立「患難見真情」的緊密夥伴關係，當一方遭受到困難時，另一方就會伸出援手。臺灣在311大地震的時候，提供日本許多援助；臺灣疫苗不足的時候，日本馬上提供臺灣疫苗。

蔡英文表示，臺日在患難中攜手合作，深化了彼此互助的情誼，雙方共享的理念，在挑戰中更加堅定。未來，共同的挑戰會越來越多。她期待，未來臺灣和日本不僅共同維護區域的和平穩定，也持續加強合作，成為區域的堅實夥伴，帶動全球的自由和繁榮。她再次感謝古屋和訪團成員，用行動給臺灣最大的支持。