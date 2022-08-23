台東縣政府今天舉辦傳世金曲演唱會，邀請超強卡司與長輩們同台飆歌。（台東縣政府提供）

台東縣政府今天舉辦傳世金曲演唱會，邀請超強卡司與長輩們同台飆歌。（台東縣政府提供）

台東縣政府今天舉辦傳世金曲演唱會，邀請超強卡司與長輩們同台飆歌。（台東縣政府提供）

台東縣政府今天舉辦傳世金曲演唱會，邀請超強卡司與長輩們同台飆歌。（台東縣政府提供）

台東縣政府今天舉辦傳世金曲演唱會，邀請沈文程、向蕙玲、施文彬、李翊君等超強卡司與長輩們同台飆歌，縣長饒慶鈴與施文彬唱起「傷心酒店」，讓現場氣氛High到最高點，明天還有潘越雲、翁立友登場演出，帶來不同時期的經典金曲。

台東縣政府延續去年運用公益彩券基金規畫長青嘉年華，今年「倚盃氣 來唱歌」系列活動於今、明兩日舉辦傳世金曲演唱會，除了邀請長青歌唱大賽冠軍的長輩上台演出以外，也邀請金曲歌王沈文程、情歌小天后向蕙玲、金曲歌王施文彬、情歌天后李翊君等，帶來多首膾炙人口的經典金曲。

饒慶鈴縣長在今天的演唱會壓軸，搭配金曲歌王施文彬演唱「傷心酒店」，讓現場氣氛熱絡，明天則有民歌天后潘越雲、台語天王翁立友登場演出，也讓長青歌唱大賽各組別第1名的長輩，一同登上大型舞台演出。

饒慶鈴表示，為喚起大眾對高齡者議題的重視，提供多樣化專屬長者的社會參與活動，東縣政府推動關懷長者不遺餘力，延續去年運用公益彩券基金規劃長青嘉年華，今年讓愛唱歌的銀髮朋友同樂、增加社會參與機會，推動「活到老、學到老、玩到老」的樂齡生活。