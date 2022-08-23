NADD（美國國防授權法，National Defense Authorization Act）受惠股再一家，上半年營運以EPS 4.1元繳出佳績、表現傲視安控族群的勝品（6556）今（23）日下午應櫃買中心邀請參與法說會，展望下半年，勝品總經理林貞宏樂觀表示，毛利率是公司重要指標，下半年毛利率應仍可維持第二季水準。

勝品受惠於中美貿易戰轉單效應及客戶新產品量產挹注，今年營運繳出佳績，尤其是毛利率的表現更是成長卓著，經統計今年第二季及上半年合併毛利率分別達到29.08％及28.08％，呈年增3.91個百分點及4.47個百分點，另累計上半年稅後純益為1.18億元，換算EPS 4.1元，也大勝去年同期的1.66元。

展望下半年，林貞宏指出，市場變動仍大，後市仍有正、負面因素要面對，就負面因素言之，雖然供應鏈缺料的狀況已告緩解，但半導體仍有供貨期長短的差異，惟目前已就供應面的Supply Chain做好優化策略，藉以降低半導體供貨期長短差異、原物料價格波動、運輸吃緊、人力短缺及通貨膨脹等因素的衝擊。

另針對市場關心電費調漲對勝品的影響，林貞宏則表示，安控產業屬於非高耗能產業，電費調漲對勝品雖有影響但不顯著，不過，公司內部已針對節電做出規畫。

在正面因素部分，美國國防授權法案與貿易調整協助計畫致使大陸強勢競爭者受到限制，讓市場出現重分配的機會，為重新搶回市場份額，林貞宏表示，未來勝品除持續觀察歐美市場需求，提升業務運作效率外，將會更聚焦在智慧存取與人工智慧視覺領域發展，展開技術創新。

至於下半年的營運展望？林貞宏只針對毛利率進行論述，強調毛利率是公司的重要指標，對毛利率維持在今年第二季的水準，目前仍在掌控中。